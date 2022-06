Trade Republic a conclu une extension de sa série C de 250 ME

(Boursier.com) — Trade Republic, la première plateforme d'épargne d'Europe, a conclu une extension de sa série C de 250 millions d'euros, menée par le fonds de pension canadien Ontario Teachers'. "Cela place la société dans la meilleure position possible compte tenu de l'environnement de marché actuel" commente l'établissement.

"Cet argent sera utilisé pour renforcer notre offre produit, en construisant les services et la technologie les plus innovants pour aider les gens à faire travailler leur argent au mieux".