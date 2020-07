TP ICAP acquiert Louis Capital Markets

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — TP ICAP plc annonce aujourd'hui l'acquisition de Louis Capital Markets et MidCap Partners, un groupe de courtage privé spécialisé dans les actions et les obligations, basé principalement en Europe. À partir d'aujourd'hui, Louis Capital rejoint la division Global Broking de TP ICAP, qui fournit des services de courtage inter-concessionnaires de grande valeur aux banques de premier plan. L'achat s'appuie sur le succès de l'acquisition de TP ICAP et renforce sa position dans les actions au comptant et les dérivés sur actions, les titres à revenu fixe et les services de conseil à petite capitalisation.

La contrepartie initiale de l'acquisition est de 21 M$ en espèces à payer avec une contrepartie différée non conditionnelle de 6 M$ qui sera payée sur deux ans. Une autre contrepartie conditionnelle différée de 17 millions de dollars pourrait être payable en fonction de la performance de l'entreprise sur trois à 5 ans.

Les 80 employés du front-office de Louis Capital travaillent principalement à Londres et à Paris, avec des bureaux plus petits à New York et à Hong Kong. Michael Benhamou et Patrice Cohen, qui ont fondé et dirigé Louis Capital, continueront à occuper des postes de direction.

Nicolas Breteau, PDG de TP ICAP, a déclaré : "L'acquisition de Louis Capital démontre notre désir croissant de compléter notre offre existante avec des marques de haute qualité. L'ampleur des actions, des dérivés sur actions et des produits à revenu fixe de Louis Capital renforcera la position de TP ICAP en Europe continentale."

Michael Benhamou et Patrice Cohen, co-PDG de Louis Capital, ont déclaré : "Louis Capital propose une excellente complémentarité culturelle avec le groupe TP ICAP. L'opération nous offre également de réelles opportunités de bénéficier des atouts importants que TP ICAP offre afin que nous puissions développer Louis Capital. de plus, répondant à plus de besoins de plus de clients au fil du temps.

TP ICAP s'attend à ce que l'acquisition soit rentable à partir de la première année d'acquisition sur une base sous-jacente et à partir de la deuxième année sur une base publiée...