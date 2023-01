TOLV (ex Phoenix Mobility) entame un nouveau processus de levée de fonds

(Boursier.com) — Après avoir levé 2 millions d'euros en 2021, TOLV (ex Phoenix Mobility) entame un nouveau processus de levée de fonds. Alors que 6 millions d'euros seront levés auprès d'investisseurs et de banques, la startup grenobloise souhaite également associer le grand public à hauteur de 1,5 million d'euros, en donnant à chacun l'opportunité d'acquérir des obligations convertibles en actions via la plateforme d'investissement participatif LITA.co.

En permettant aux grand public d'investir chez TOLV, la startup offre à chacun l'opportunité de prendre part à la mobilité de demain en contribuant à la transition écologique du secteur du transport en France, grâce à l'électrification des véhicules polluants