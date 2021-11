Tocqueville Global Tech ISR sélectionné par le Comité 'TIBI' afin de participer au financement des entreprises technologiques françaises

(Boursier.com) — Tocqueville Global Tech ISR a été labellisé le 26 octobre 2021, par la Commission Tibi visant à accélérer le financement des entreprises technologiques françaises et soutenir l'émergence de 25 licornes à horizon 2025.

Le comité des investisseurs partenaires, Présidé par Philippe TIBI, rassemble aujourd'hui 22 investisseurs institutionnels français qui se sont engagés à consacrer plus de 6 Milliards d'euros en faveur du financement des entreprises technologiques au moment de leur accélération industrielle et commerciale. L'ambition de cette initiative, sous l'égide du Président de la République, est de positionner la France comme l'un des plus grands centres d'investissement en start-ups et futures licornes de l'Union européenne.

Très sensibilisée face à ces nouveaux enjeux, Tocqueville Finance, déjà reconnue pour son expertise sur le secteur de la technologie à travers ses fonds historiques Tocqueville Megatrends ISR et Tocqueville Technology ISR, a lancé en novembre 2020 son nouveau fonds Tocqueville Global Tech ISR pour répondre précisément au cahier des charges de l'initiative Tibi.

La stratégie d'investissement du fonds consiste à sélectionner des titres d'entreprises dont les activités concourent à l'innovation technologique de long terme. Ces titres peuvent appartenir aux secteurs de l'économie numérique (semi-conducteurs, matériel, logiciels, services informatiques, sociétés du e-commerce, réseaux sociaux, etc.) et à tout autre secteur de l'économie, à condition que leur croissance soit portée par des progrès technologiques importants dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la robotique, la digitalisation ou par des mégatendances tels que le changement climatique, la santé, l'urbanisation...