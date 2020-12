Tocqueville Finance sélectionnée pour participer au financement du secteur de la santé en France

(Boursier.com) — Tocqueville Finance, filiale de La Banque Postale Asset Management, a été sélectionnée pour participer au financement du secteur de la santé en France dans le cadre d'un appel d'offres organisé par la Fédération Française des Assureurs (FFA) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Sélectionnée dans le cadre d'un appel d'offres lancé par la FFA et la CDC, au titre du programme d'investissement "Assureurs-Caisse des Dépôts Relance Durable France" Tocqueville Finance lance, le 15 décembre prochain, un fonds professionnel spécialisé (FPS) dédié au financement des entreprises du secteur de la santé en France.

Cette initiative de place vise à soutenir les PME-TPE du secteur de la santé en France qui ont besoin de financements pour offrir un service de qualité et poursuivre leurs programmes de recherche, en particulier dans les secteurs de la biotech et de la medtech et faire ainsi émerger des leaders internationaux.

Face aux nouveaux enjeux et faiblesses que la crise actuelle a mis en relief, et en tant qu'acteur historiquement reconnu pour son expertise actions small et mid cap depuis 1991, Tocqueville Finance a souhaité répondre à ces enjeux collectifs avec la création d'un FPS dédié composé majoritairement de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 2 milliards d'euros.

Conformément aux besoins identifiés, le nouveau fonds géré par Tocqueville Finance privilégiera à la fois les 'small & mid cap' françaises spécialisées dans les secteurs des biotech et des medtech, les acteurs de l'e-santé, en vue de consolider un secteur encore jeune, et le secteur de la dépendance, représentant un enjeu sociétal majeur. A travers sa stratégie d'investissement, Tocqueville Finance se positionne en investisseur patient, de long terme, qui a vocation à accompagner le développement des petites entreprises en participant aux différentes échéances de financement.

Ce fonds sera géré par deux gérantes très expérimentées : Christine Lebreton, analyste depuis 30 ans et gérante depuis 20 ans sur le secteur de la santé notamment, et Nelly Davies, gérante depuis 26 ans et spécialiste des 'small & mid cap' européennes. Ce binôme aux expertises complémentaires s'appuiera également sur les analyses et l'expérience des deux autres gérants intégrés à la franchise Small & Mid cap de Tocqueville Finance : Pierre Schang et Alexandre Voisin.

Enfin, l'équipe d'investissement dédiée sera assistée par un Conseil Scientifique animé par les analystes du secteur de la santé de Bryan, Garnier & Co. Il s'agit de l'une des principales banques d'investissement dans le secteur européen de la santé couvrant les principaux sous-secteurs du marché tels que la biotechnologie, la technologie médicale, les diagnostics et les services de santé.

Caroline Frelet-Desclaux, Directeur du Développement de Tocqueville Finance a déclaré : "Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer activement au soutien du secteur de la santé en France et sommes fiers de pouvoir accompagner et soutenir ces acteurs innovants dans la crise que nous traversons. Nous remercions également les assureurs et la CDC pour la confiance qu'ils nous ont accordée dans la création et la gestion de ce fonds."

Michel Saugné, Directeur de la Gestion de Tocqueville Finance ajoute : "Le lancement de ce fonds permet aux acteurs de l'assurance de redécouvrir l'expertise de Tocqueville Finance sur les small & mid cap chères à notre Boutique. Ce fonds santé entre pleinement dans notre philosophie d'accompagnement des PME sur le long terme."