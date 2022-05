Tocqueville Finance se hisse à la 2ème marche du podium dans le palmarès 2022 de l'Alpha League Table

(Boursier.com) — Acteur historique et reconnu de la gestion action de conviction, Tocqueville Finance obtient la 2ème place dans le palmarès des gérants français les plus performants sur l'année 2021. Développé depuis 2005 par EuroPerformance (SIX depuis 2016), l'Alpha League Table est le classement de référence des sociétés de gestion fondé sur une véritable mesure de la performance corrigée du risque, "l'Alpha". Ce classement récompense les meilleures sociétés de gestion pour la capacité de leur gestion "Actions" à générer de l'alpha.

Après avoir intégré pour la première fois le classement l'an dernier à la 17ème place, Tocqueville Finance se hisse cette année sur la 2ème place du podium.

La société de gestion, filiale de La Banque Postale AM, se voit ainsi distinguée à travers 19 fonds gagnants. Parmi ceux-ci, la zone euro est bien représentée avec 9 fonds confirmant l'expertise de Tocqueville Finance sur cette zone géographique alors même que les conditions de marché étaient difficiles, notamment en raison de la crise sanitaire.

En effet, l'ADN de Tocqueville Finance est son approche stock-picking opportuniste, couplée à une analyse fondamentale et indépendante couvrant quatre pôles d'expertise : value, petites et moyennes capitalisations, croissance et thématiques.

Profondément convaincue des vertus de l'analyse extra-financière, Tocqueville Finance possède une gamme de fonds dont la majeure partie est labellisée ISR. Sur les 19 fonds gagnants, 17 bénéficient ainsi d'une analyse extra-financière approfondie et investissent dans des valeurs qui promeuvent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ou ayant un objectif d'investissement durable au sens des articles 8 et 9 de la réglementation SFDR.

Michel Saugné, Directeur de la Gestion de Tocqueville Finance, explique : "Nous sommes ravis de cette 2ème place qui vient témoigner de la pertinence de notre philosophie de gestion responsable et de conviction, dont la performance s'illustre sur l'ensemble des expertises que nous couvrons, et ce dans un environnement particulièrement chahuté."