Tobam : lancement d'une stratégie actions protégée

(Boursier.com) — TOBAM , le gestionnaire français, inventeur de l'approche Maximum Diversification, annonce le lancement d'une stratégie actions protégée offrant aux investisseurs une participation partielle aux phases haussières des marchés d'actions internationales tout en leur permettant de réduire leurs risques de pertes importantes et de forte volatilité.

Le fonds TOBAM Maximum Diversification(R) World Equity Protected, combine la méthodologie propriétaire de la société, l'approche Maximum Diversification(R) à un mécanisme de couverture optionnelle afin de couvrir le risque du marché actions.

Son lancement reflète la demande continue des investisseurs pour une exposition aux marchés boursiers, tout en reconnaissant les défis posés par l'incertitude persistante, la volatilité et l'environnement de taux bas qui ont un impact sur les investissements à long terme et les objectifs de préservation du capital.

Utilisant une approche innovante, la stratégie permet aux investisseurs d'accéder aux avantages d'une exposition aux marchés actions, et ainsi de la génération de dividendes associée avec une couverture optionnelle liquide, combinaison généralement impossible via des solutions de couverture synthétique. L'approche Maximum Diversification repose sur des techniques de construction de portefeuille systématiques et vise à collecter la totalité de la prime de risque d'une classe d'actifs via un objectif de diversification maximale.

Dans le même temps, la couverture optionnelle mise en place par TOBAM, permet aux investisseurs de couvrir le risque de marché potentiel.

L'approche limite en effet le potentiel de pertes importantes en période de tensions sur les marchés et réduit les exigences sur les budgets de risque. L'approche systématique mise en place par TOBAM adapte de manière dynamique la couverture aux conditions de marché et permet d'optimiser le compromis entre les coûts de la couverture et son efficacité.

Le lancement du nouveau fonds fait partie de l'initiative stratégique de TOBAM lancée il y a plusieurs années par l'équipe de recherche pour construire une boîte à outils de techniques de couverture optimisées et adaptables aux différents budgets de risque des clients et aux exigences réglementaires sur les fonds propres. Cet ensemble de solutions de protection permet à la société de gestion de fournir à ses clients des solutions qui combinent les caractéristiques avantageuses d'un portefeuille diversifié avec des techniques de couverture systématiques et robustes qui peuvent être adaptées aux contraintes spécifiques de chaque client.