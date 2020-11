Tishman Speyer et Investissements PSP acquièrent Espace Lumière à Boulogne Billancourt

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tishman Speyer et l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) ont annoncé l'acquisition de l'immeuble Espace Lumière à Boulogne Billancourt auprès d'un fonds géré par Invesco Real Estate. Cet ensemble iconique de 28.000 m(2) est l'oeuvre de Christian de Portzamparc, architecte et urbaniste français de renom. Depuis sa livraison en 2000, l'immeuble est occupé par Canal +.

Philippe Joland, Senior Managing Director et président de Tishman Speyer France : "Nous sommes ravis de cette acquisition dans un environnement si particulier. Au départ prévisionnel de Canal + courant 2022, nous aurons à coeur de repositionner ce magnifique immeuble d'entrée de ville.

Avec des surfaces extérieures privatives aussi importantes, ce campus à échelle humaine répondra parfaitement aux nouveaux besoins des utilisateurs en termes de santé, bien être mais aussi de flexibilité et d'efficacité.

Nous ambitionnons d'en faire un véritable lieu de destination positif pour ses futurs occupants à horizon 2024."

Tishman Speyer et Investments PSP ont été conseillés par l'étude Allez, Paul Hastings et Lacourte Raquin Tatar. Eastdil Secured était leur conseil en financement et Arcadis leur consultant technique.