(Boursier.com) — Tishman Speyer confirme l'acquisition des Magasins Généraux à Pantin et met en place à cette occasion son premier financement immobilier solidaire avec la banque Helaba.

Cette ligne de crédit innovante financera l'acquisition par le fonds Tishman Speyer European Core ("TSEC") des Magasins Généraux, un immeuble emblématique de 19.000 mètres carrés environ situé aux portes de Paris, le long du Canal de l'Ourcq à Pantin, loué à BETC et aux Docks de Pantin.

Ce financement, d'une durée de 10 ans, comporte un mécanisme solidaire novateur : d'une part, la banque renonce à une partie de sa rémunération, et, d'autre part, Tishman Speyer abonde d'un montant équivalent, et ce, au profit d'une organisation caritative sélectionnée chaque année.

Pour cette première année et compte tenu du contexte pandémique actuel, Tishman Speyer a choisi de soutenir la Fondation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ("AP-HP"). La Fondation de l'AP-HP soutient l'organisation des soins, le personnel hospitalier et a été créée afin de développer de nouvelles ressources pour soutenir la recherche médicale et améliorer l'organisation des traitements, la qualité des soins pour les patients, ainsi que les conditions de travail du personnel soignant au sein des 39 hôpitaux publics de l'AP-HP.

Ce mécanisme solidaire est le premier du genre pour Tishman Speyer dont le fonds TSEC promeut les caractéristiques environnementales et durables, conformément à l'article 8 du règlement européen SFDR. Il s'inscrit dans le cadre des nombreuses initiatives RSE développées par le groupe depuis plusieurs années, et apportera une contribution tangible dans une conjoncture Covid difficile en Europe.