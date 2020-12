Tishman Speyer acquiert le Carré Saint-Germain au coeur de Paris

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tishman Speyer et son partenaire Investissements PSP (l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public) annoncent l'acquisition de "Carré Saint-Germain" situé au coeur de Paris, auprès d'AXA IM - Real Assets agissant pour le compte de clients.

Cet ensemble emblématique de 13.800 m(2) à usage mixte est situé au coeur de Paris, sur le prestigieux boulevard Saint-Germain et entouré par les berges de la Seine au nord et le Jardin du Luxembourg au sud.

Ce quartier offre un environnement parisien animé, avec de nombreux restaurants, cafés, commerces, hôtels et institutions publiques prestigieuses.

Philippe Joland, Senior Managing Director et Président de Tishman Speyer France : "Nous sommes très fiers de cette nouvelle acquisition, la troisième depuis le déclenchement de la crise sanitaire. Avec ce magnifique immeuble, nous avons une occasion unique de réinventer des espaces tertiaires répondant aux nouveaux modes de travail dans le super centre de la rive gauche où les opportunités sont rarissimes."