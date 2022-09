TiLT Capital Partners (Groupe Siparex) investit au capital d'Orcan Energy

(Boursier.com) — Orcan Energy est une société allemande leader dans la transformation de chaleur fatale en électricité. En tant que "co-lead" du pool d'investisseurs, TiLT Capital Partners, le spécialiste de la Transition Energétique du Groupe Siparex, vise à accompagner la stratégie de croissance de l'entreprise et accélérer son expansion commerciale.

Créée en 2008 par Andreas Sichert, Andreas Schuster et Richard Aumann, Orcan Energy développe, produit et commercialise des modules de conversion de chaleur en électricité sans émission de gaz à effet de serre. Orcan Energy a déjà commercialisé plus de 500 modules dans le monde, faisant de sa gamme de produits ORC standardisés la solution la plus utilisée dans le monde notamment dans la conversion de chaleur fatale industrielle. Basée à Munich, en Allemagne, Orcan Energy emploie environ 60 personnes et se positionne comme un leader technologique dans le secteur clé de l'efficacité énergétique en aidant ses clients industriels à contribuer au "net zéro carbone".

La technologie d'Orcan est adaptée aux petites et moyennes sources de chaleur de basses et moyennes températures, permettant de répondre aux besoins de nombreux marchés comme le transport maritime, la production de ciment, d'acier, la géothermie, l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que la production d'électricité. En dix ans, Orcan Energy a réussi à devenir l'un des leaders de son marché, avec une technologie qui rivalise avec les turbines ORC de grande taille. Compte tenu de la polyvalence de sa technologie, Orcan Energy cible un marché mondial estimé à 300 milliards d'euros.

Ces nouveaux moyens financiers permettront à Orcan Energy de renforcer sa stratégie commerciale au sein de zones géographiques matures, comme la France et les USA, mais aussi de poursuivre son expansion internationale dans des marchés émergents comme le Moyen Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie et le Pacifique. Cette nouvelle levée de fonds, à laquelle ont également participé d'autres investisseurs dont l'actionnaire historique Air Liquide Venture Capital (ALIAD), donnera par ailleurs la possibilité à Orcan d'améliorer sa chaîne d'approvisionnement, lui permettant de répondre plus rapidement à une forte demande. Avec ces moyens financiers et en s'appuyant sur un carnet de commandes qui a augmenté de 300% en 2021, Orcan Energy anticipe une croissance forte et soutenue dans les années à venir...