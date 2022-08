Thunes annonce un partenariat avec Alipay+

(Boursier.com) — Thunes , une société mondiale de paiements transfrontaliers, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Alipay+, une suite de solutions de paiements internationale et de de solutions marketing exploitée par Ant Group.

Grâce à cette collaboration, les clients et commerçants de Thunes en Europe pourront désormais accepter les mobile wallets les plus populaires d'Asie :

-Alipay en Chine,

-Touch'n Go et Boost en Malaisie,

-GCash aux Philippines,

-KakaoPay en Corée du Sud,

-Rabbit LINE Pay et TrueMoney en Thaïlande,

Les commerçants qui travaillent avec Thunes pourront servir en ligne les clients des marchés asiatiques et accepter les paiements par mobile wallet lors du paiement. En plus de cela, les consommateurs pourront également utiliser leurs mobile wallets respectifs pour payer leurs achats en magasin en Europe, via une application mobile dédiée au point de vente qui prend en charge les paiements par code QR.

Le partenariat élargira la couverture géographique des moyens de paiement locaux disponibles via Thunes : la société propose déjà une large gamme de moyens de paiement alternatifs (APMs) appréciés des clients en Europe, en Amérique latine, en Afrique et désormais en Asie.

Christophe Bourbier, Managing Director chez Thunes Collections, a déclaré : "Le partenariat de Thunes avec Alipay+ crée une véritable expérience d'achat mondiale pour les acheteurs et représente une autre étape majeure dans notre mission de rendre les paiements sans frontières et inclusifs. Les mobile wallets deviennent le principal moyen de paiement pour les consommateurs asiatiques, et avec le tourisme international démontrant une reprise régulière, nous nous attendons à voir une demande importante pour cette solution de la part de nos 100.000 commerçants".