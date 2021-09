ThomasLloyd rejoint le FIR - Forum pour l'Investissement Responsable

(Boursier.com) — ThomasLloyd , l'un des principaux investisseurs à impact spécialisés et fournisseurs de financement climatique, annonce aujourd'hui qu'il est devenu membre du Forum pour l'Investissement Responsable (FIR), l'association française fondée en 2001. Le FIR est une association multipartite dont l'objet social est de promouvoir et de développer l'investissement responsable et ses meilleures pratiques en réunissant des investisseurs, des gestionnaires de fonds, des spécialistes de l'analyse sociale et environnementale, des consultants ainsi que des syndicats, des ONG et des membres de la communauté académique.

Le développement durable est au coeur de la philosophie de ThomasLloyd depuis sa création. L'entreprise a fait ses preuves en allant toujours au-delà de la simple génération de rendements ajustés au risque pour créer un impact positif à long terme.

Depuis 2013, la société mesure et rend compte de l'impact de ses investissements de façon empirique par le biais de sa base de données propriétaire démontrant l'impact positif de ses investissements dans les infrastructures d'énergies renouvelables sur les marchés émergents et à forte croissance en Asie. Cette base de données recense des indicateurs incluant la création d'emplois directs, la répartition par genre des personnels, les données sur la santé et la sécurité, la biodiversité et l'utilisation de l'eau, les émissions de CO2 économisées et les informations sur les émissions de gaz à effet de serre plus largement ainsi que les bénéfices plus larges d'un accès accru à l'énergie propre pour les communautés locales.