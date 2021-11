Thermcross signe une VEFA en région lyonnaise

(Boursier.com) — La société Thermcross, entreprise spécialisée dans la distribution de pièces de rechange de chauffage, vient d'acquérir en VEFA, dans le cadre d'une SCI, un bâtiment comprenant 8.200 m(2) d'activités et 530 m(2) de bureaux, sur la commune de Feyzin (69). Cette acquisition a été réalisée auprès de la société IMMOSTEF, propriétaire et promoteur de l'opération.

Ce site d'assemblage et de stockage sera livrable au 2ème trimestre 2023.

La transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate à Lyon, conseil du vendeur et de l'acquéreur.