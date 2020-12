Thémis Banque crée le Pôle Entrepreneur dédié aux TPE/TPI en difficulté

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pour faire face à la vague de difficultés redoutée au sein des TPE/TPI, Thémis Banque annonce créer un pôle dédié aux petites entreprises en difficulté. En 24h, elle met à leur disposition tous les services traditionnels proposés par les banques. Thémis Banque propose un accompagnement des TPE/TPI, en procédure amiable (mandat ad hoc, conciliation), en procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire, un parcours à distance leur permettant de disposer rapidement d'un compte opérationnel.

L'enjeu est de répondre à l'urgence et de ne pas entraver la poursuite de l'activité en prenant au plus vite le relais des banques traditionnelles.

Le pôle entrepreneur répond aux besoins des entreprises qui entrent en procédure collective :

- Rapidité : à compter de la réception des documents nécessaires, Thémis Banque permet à l'entrepreneur en difficulté d'ouvrir un compte en 24 via une solution de signature électronique totalement sécurisée. L'entreprise peut ainsi poursuivre son activité en évitant au maximum une rupture de la chaîne bancaire.

- Flexibilité : depuis l'ouverture du compte, tous les services de Thémis Banque sont accessibles à distance.

- Confiance : Thémis Banque propose aux entrepreneurs de TPE/TPI, la plupart des services bancaires traditionnels, moyens de paiement, en plus des services plus spécifiques adaptés à leurs difficultés.

Pierre Place, responsable du pôle entrepreneur insiste sur l'importance d'anticiper les difficultés pour donner à l'entreprise le plus de chances de repartir : "Comme celui réalisé auprès des PME, un travail de sensibilisation et de pédagogie doit être mené auprès des dirigeants de petites entreprises et de leurs conseils, notamment les experts comptables, pour les inciter à se rapprocher le plus rapidement possible du tribunal de commerce dès les premières difficultés. L'anticipation reste le maître-mot."