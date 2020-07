Thematics AM poursuit son engagement responsable

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Thematics Asset Management, affilié de Natixis Investment Managers spécialisé dans la gestion de fonds actions thématiques, franchit une nouvelle étape dans son engagement d'entreprise responsable. Déjà signataire des Principes de l'Investissement Responsable des Nations-Unies, la société de gestion de portefeuilles voit aujourd'hui le label Investissement Socialement Responsable (ISR) décerné à l'ensemble de sa gamme existante de stratégies thématiques.

Thematics AM offre aux investisseurs l'accès à une large gamme de stratégies d'actions mondiales thématiques : Thematics AI & Robotics, Thematics Safety, Thematics Subscription Economy, Thematics Water et Thematics Meta. Tous ces fonds ont obtenu le label ISR, créé et soutenu par le Ministère des Finances, et qui a pour objectif d'identifier et de rendre plus visibles les produits d'investissement socialement responsables pour les épargnants en France et en Europe. Le label ISR, attribué au terme d'un processus strict de labellisation mené par des organismes indépendants, constitue un repère unique pour les épargnants souhaitant participer à une économie plus durable et donner un sens à leurs investissements.

"La certification ISR de nos fonds témoigne de notre engagement à proposer des stratégies thématiques à forte conviction, de long terme et alignées avec les intérêts et les valeurs de nos clients, qui de plus en plus veulent donner du sens à leurs investissements. Ils cherchent à concilier performance économique et impact social et environnemental. Chez Thematics AM, nous sommes convaincus qu'une approche actionnariale active et le financement d'entreprises responsables sont essentiels pour délivrer des rendements de long terme et mieux gérer le risque", commente Mohammed Amor le Directeur général de Thematics Asset Management.

"A cette fin, la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est présente à toutes les étapes de notre processus d'investissement", ajoute Karen Kharmandarian le Directeur des investissements de Thematics Asset Management. "Depuis la sélection et le filtrage négatif des titres, leur notation au sein de l'univers, le calibrage des positions en portefeuille, la surveillance active des risques ESG, mais aussi à travers le vote et l'engagement".

Pour aller plus loin dans l'appréciation et l'intégration des enjeux ESG, Thematics AM recrutera d'ici la fin de l'année un spécialiste ESG qui travaillera avec l'ensemble des gérants-analystes.