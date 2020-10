Thematics AM étoffe son équipe de gestion ainsi que sa gamme de fonds

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Thematics AM, affilié de Natixis Investment Managers, spécialiste des stratégies thématiques innovantes et à forte conviction, poursuit son développement et annonce l'intégration d'une nouvelle expertise de gestion liée à un thème attractif et à fort potentiel : la consommation moderne et ses dynamiques en matière de santé et de mode de vie. La société de gestion qui accueille par ailleurs 4 gérants, un analyste actions et un spécialiste produit, compte désormais 16 collaborateurs, dont 11 gérants-analystes et ses encours sous gestion s'élèvent à 2,5 milliards d'euros.

Un an et demi après son lancement, l'approche de gestion de Thematics AM trouve un écho grandissant auprès des investisseurs en quête de sens et de perspectives.

Dans le contexte de marché sans précédent lié au Covid-19, les équipes de gestion ont su démontrer la résilience de leur approche qui consiste à identifier, développer et gérer des thèmes portés par une croissance séculaire, basée sur quatre forces primaires majeures : l'évolution démographique, la mondialisation, l'innovation et la raréfaction des ressources.

Son savoir-faire qui couvre déjà les thèmes de la sécurité, de l'eau, de l'IA & de la robotique, de l'économie de l'abonnement s'enrichit aujourd'hui avec l'intégration d'une nouvelle expertise thématique : la consommation. Un thème porteur sur le long terme et cohérent avec l'approche Thematics AM, compte tenu de la mutation profonde des modèles économiques, de l'émergence de nouveaux types de consommateurs et de l'évolution des modes de vie.

Les fonds AAA et Global Alpha Consumer - précédemment gérés par Ostrum AM - dont les encours sous gestion s'élèvent à 1,1 milliard d'euros, viennent ainsi étoffer la gamme de Thematics AM, dont ils adopteront la philosophie et l'approche thématique qui en font son succès. Ce repositionnement s'inscrit dans le cadre du projet de rapprochement entre la Banque Postale AM et Ostrum AM et de la volonté de Natixis IM de renforcer ses affiliés dans leur domaine d'excellence pour offrir aux clients l'accès à une gamme diversifiée et lisible. Isabelle Pajot, Anne de La Rochefoucauld, co-gérantes du fonds AAA et Alpha Consumer, Pierre-Alexis François analyste actions et Sophie Torikian spécialiste produit, rejoignent Thematics AM.

Par ailleurs, l'équipe de gestion se renforce avec la nomination de Alexandre Zilliox, co-gérant du fonds Thematics AI & Robotics, aux côtés de Karen Kharmandarian et Walid Azar Atallah, co-gérant du fonds Thematics Subscription Economy, aux côtés de Nolan Hoffmeyer.

Thematics AM entend poursuivre son développement, en continuant à rechercher les meilleures sources de rendement durable pour ses clients, en développant son approche actionnariale active et en proposant de nouveaux thèmes d'investissement...

Mohammed Amor, le Directeur général de Thematics AM commente : "Nous sommes ravis de renforcer notre équipe avec des experts aux profils complémentaires. Notre mission est de continuer à honorer la confiance accordée par les investisseurs, en leur mettant à disposition des stratégies à forte conviction, avec une approche responsable. Nous sommes heureux d'étoffer notre gamme avec l'expertise consommation qui présente un fort potentiel de croissance à long terme et qui bénéficie d'un track-record de plus de 35 ans".