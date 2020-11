The Ascott Limited étend son portefeuille européen à l'Autriche

The Ascott Limited (Ascott), a signé un accord avec SIGNA Real Estate (SIGNA) et ARE Austrian Real Estate (ARE) pour gérer Citadines Danube City Vienna, la première résidence hôtelière d'Ascott en Autriche.

Avec une ouverture prévue fin 2022 cette résidence de 223 unités est en cours de construction dans le 22e arrondissement de Vienne, une zone de la capitale autrichienne en plein développement. Avec ce nouveau contrat, Ascott étend sa présence en Europe avec plus de 6.500 unités dans 54 résidences.

Selon Ngor Houai Lee, Directeur Général d'Ascott pour l'Europe : "Nous sommes heureux de nous associer à SIGNA et ARE pour importer Citadines Apart'hotel, marque reconnue d'Ascott à la croissance rapide dans la capitale autrichienne. Sixième plus grande ville de l'Union européenne et classée ville la plus agréable à vivre par The Economist Survey 2019, Vienne est une destination d'affaires stratégique où se tiennent de nombreux salons et événements".