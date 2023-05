TH lève 8 ME

(Boursier.com) — La société TH, basée en Haute-Savoie, est le spécialiste industriel de la construction hors-site d'habitats modulaires bas-carbone. L'entreprise, fondée en 2014, s'est donnée pour mission de répondre aux nouvelles attentes sociétales liées à l'urgence climatique par la fabrication compétitive d'habitats confortables, sains et à faible impact environnemental.

Afin de faire face à sa très forte croissance et d'ouvrir en fin d'année un deuxième site d'assemblage dans l'Aisne, TH renforce son capital avec l'arrivée de 2 acteurs majeurs capables de renforcer simultanément son écosystème : la Banque des Territoires, pour le compte de l'Etat dans le cadre du programme Territoire d'innovation de France 2030, et Saint-Gobain France. Alain Béjean, président de TH, et ses actionnaires historiques, dont Odyssée Venture, participent également à cette nouvelle levée de fond d'un montant total de 8 ME.

La Banque des Territoires, pour le compte de l'Etat, investit pour soutenir un acteur émergent et innovant à fort potentiel. Elle soutient ainsi les choix volontaristes de TH en matière de décarbonation de la construction ainsi que son impact positif sur la réindustrialisation des territoires. Cet investissement s'inscrit également dans le cadre du projet Territoire d'Innovation France 2030, " des Hommes et des Arbres".

Avec Saint-Gobain France, TH bénéficiera de l'expertise technique et des différentes solutions légères d'un leader mondial de la construction durable, en vue d'améliorer la performance de ses modules.