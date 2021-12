Ternoa lève 4 ME pour créer la première infrastructure Blockchain dédiée aux NFT augmentés

(Boursier.com) — Suite au succès de sa première levée de fonds de plus de 4 millions d'euros via une vente de jetons, la startup française Ternoa développe une infrastructure Blockchain spécialisée dans les NFT dont elle a récemment lancé le "TestNet". Celui-ci permet aux utilisateurs de générer leurs propres NFT augmentés, créer leurs propres marketplaces, devenir noeuds validateurs et de découvrir de nouvelles fonctionnalités liées à la plateforme d'échange SecretNFT.

Ternoa est une infrastructure blockchain française open-source, décentralisée, démocratique et simple d'accès. Des premières applications décentralisées (dApps) sont déjà en cours de développement. Notamment les capsules temporelles " Ternoa Time Capsules " qui permettront aux utilisateurs de garder le contrôle de leurs données et d'en gérer la transmission à un tiers dans le temps. Aujourd'hui, le jeton de Ternoa (CAPS) est listé sur plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies, dont Ascendex et Gate.