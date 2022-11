Temasek annonce l'ouverture d'un nouveau bureau à Paris

(Boursier.com) — La société d'investissement Temasek, dont le siège est situé à Singapour, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau à Paris, qui sera opérationnel au cours du premier semestre 2023. En collaboration étroite avec les bureaux de Londres et de Bruxelles, le bureau de Paris viendra renforcer le réseau mondial de Temasek et contribuera à saisir de nouvelles opportunités d'investissements, à nouer de nouveaux partenariats et à se rapprocher d'un vivier de talents au sein de l'Union européenne, de la région Europe et au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). Ce nouveau bureau parisien porte la présence mondiale de Temasek à 13 bureaux, répartis dans 9 pays.

M. Dilhan Pillay, Directeur Général de Temasek Holdings, a déclaré : "L'ouverture de ce nouveau bureau s'inscrit dans notre stratégie 2030 qui vise à étendre notre réseau mondial, construire un portefeuille résilient et tourné vers l'avenir et à développer notre organisation, nos talents et nos capacités, avec le développement durable au coeur de nos activités."

"Face à la complexité du monde dans lequel nous vivons, tant sur le plan géopolitique que macroéconomique, la force du réseau mondial de Temasek, et de son écosystème de partenaires, est un atout indéniable pour relever les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. De plus, le défi existentiel que représente le changement climatique nous oblige tous et requiert que chacun joue son rôle pour trouver des solutions en matière d'innovation pour atténuer les effets du changement climatique, d'adaptation et de transition."

Le nouveau bureau de Paris travaillera en étroite collaboration avec les bureaux existants de Temasek à Londres et à Bruxelles afin d'étendre la présence de Temasek et son accès aux opportunités d'investissements dans la région EMEA. Il pourra également s'appuyer sur l'expertise des équipes sectorielles ainsi que du réseau des sociétés et plateformes du portefeuille de Temasek.