Telaqua lève 4 ME

(Boursier.com) — Telaqua , startup spécialisée dans la gestion des systèmes d'irrigation agricoles et viticoles, lève 4 ME pour accélérer son déploiement commercial et poursuivre ses travaux de recherche et développement. Demeter Investment Managers, via son fonds VitiRev Innovation, a mené ce tour de table, accompagné par la Banque des Territoires, pour le compte de l'État dans le cadre du Programme Territoires d'innovation de France 2030 (et du lauréat Occit@num) et le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique.