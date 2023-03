(Boursier.com) — Pour soutenir sa croissance et ses initiatives de diversification en toute autonomie, Telamon a réalisé une émission d'Obligations Relance de 16 millions d'euros le 17 février dernier. D'une maturité fixée à huit ans, ces obligations ont pour objectif de soutenir le développement de l'entreprise sur deux axes prioritaires : la production d'énergies renouvelables et la reconversion des friches industrielles.

Forte de sa nouvelle envergure, fruit d'une stratégie de développement soutenue et d'une diversification de ses activités initiées il y a une dizaine d'années, Telamon occupe une place importante en promotion résidentielle, logistique et parcs d'activités, en investissement et asset management.

Telamon est récemment devenu producteur d'énergies renouvelables. Par cette émission d'Obligations Relance, Telamon se donne les moyens de développer cette nouvelle activité avec une équipe dédiée qui conçoit et réalise des projets pour participer activement à l'évolution du mix énergétique et ainsi contribuer à un avenir plus responsable.

Telamon entend également participer à l'effort de limitation d'artificialisation des terres par la reconversion de friches industrielles et offrir ainsi un nouvel avenir à des sites obsolètes. De tels défis induisent des investissements conséquents.

Telamon a ainsi décidé de soumettre son éligibilité au nouveau dispositif du plan France Relance. Son plan d'investissement ayant été validé, compte tenu notamment du track record affiché et de sa logique de développement moyen/long terme, l'entreprise s'est vue octroyer la possibilité d'émettre des Obligations Relance pour un montant de 16 millions d'euros.