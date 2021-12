(Boursier.com) — Techstars revient en France et annonce la nomination de Raphaele Leyedecker au poste de Managing Directeur de l'accélérateur de startups à Paris. Le programme est ouvert aux startups à forte croissance utilisant la technologie pour résoudre des problèmes complexes, à la fois dans les secteurs 'B2B' et 'B2C' avec un focus sur le développement durable. Une attention particulière sera donnée aux startups cofondées par des femmes. Contre 6% de leur capital, les startups sélectionnées accèderont au programme d'accélération de 3 mois et à un financement allant jusqu'à 120.000 euros.

Les candidatures sont ouvertes, elles seront clôturées le 4 janvier 2022. Le programme débutera le 4 avril 2022...

Raphaele Leyedecker déclare : "C'était une occasion unique pour moi d'axer ma thèse d'investissement sur le développement durable. Les startups pourront venir des secteurs de l'énergie, de l'alimentation, de l'agriculture et de l'utilisation des terres, de l'industrie et de la fabrication, des transports, de la gestion des déchets, de l'eau et des bâtiments. Elles devront adresser les enjeux de la ClimateTech, de la CleanTech ou de l'économie circulaire."

12 startups sur les 24 seront sélectionnées pour intégrer le Paris Techstars Accelerator en avril 2022, recevant chacune jusqu'à 120.000 euros de financement, 3 mois d'un programme d'accélération à la reputation mondiale axé sur le mentors, un réseau international et des avantages sur de nombreux partenariats. Les autres seront intégrées ensuite dans l'année.

Les programmes seront intégralement financés par Techstars qui a bouclé une levée de fonds de 150 millions USD

Les inscriptions en France sont ouvertes ; les futurs fondateurs sont invités à postuler ici (https://bit.ly/3wPMpQM)