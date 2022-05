(Boursier.com) — Le cabinet Taylor Wessing a accompagné la société Kresk Développement dans le cadre de son entrée au capital de B-Hive.

Kresk Développement est un family office fondé en 2014 par l'ancien président de la marque de cosmétique Filorga, Didier Tabary. Le fonds comprend trois pôles : la cosmétique (SVR, Lazartigue et Fillmed), le private equity (Marle, Photonis) et l'immobilier, avec l'acquisition du 38 Cour Albert 1er.

Créée en 2017, B-Hive est une société d'ingénierie et de conseil opérationnel qui accompagne des PME et des grands groupes pour des missions de bureau d'étude, d'assistance technique et de maitrise d'ouvrage. La société intervient notamment dans les secteurs de l'énergie, des télécoms, de l'industrie et de la pharmacie.

En 2021, B-Hive a réalisé 30 milllions d'euros de chiffre d'affaires et emploie aujourd'hui près de 500 consultants, répartis sur 8 agences entre la France, le Canada et bientôt la Suisse.