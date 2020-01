Taux de rendement 2019 : La Carac soutient ses fonds en euros

(Boursier.com) — Dans un contexte de forte inquiétude liée aux taux obligataires bas voire négatifs, la mutuelle confirme son objectif premier : préserver les intérêts de ses adhérents dans la durée en misant sur une gestion financière rigoureuse.

Après le lancement en novembre 2019 de son plan stratégique à 10 ans, la Carac annonce les taux de rendement 2019 des fonds en euros de ses contrats d'assurance vie.

En 2018, les fonds propres de la Carac dépassaient le milliard d'euros. En 2019, la qualité des investissements réalisés par la Carac a, une fois encore, permis à la mutuelle de proposer d'excellents taux sans puiser dans ses réserves.

Diversifier son épargne : un choix que la Carac souhaite encourager

En 2019, à l'instar des années précédentes, la situation économique et politique n'a pas permis une remontée des taux d'emprunt d'État. Dans ce contexte, pour espérer accéder à des niveaux de performance supérieurs à ceux d'un fonds en euros, il est devenu nécessaire pour tout épargnant, de diversifier ses investissements.

En 2019, la Carac a ainsi étoffé l'offre d'investissement de son contrat d'assurance vie multisupports Carac Profiléo en y ajoutant trois nouveaux supports en unités de compte. Pour accompagner ses adhérents vers cette diversification, la Carac a également choisi de soutenir le support Sécurité libellé en euros de Carac Profiléo. Elle annonce pour ce support un taux de rendement net de frais sur épargne gérée de 2,20% (hors prélèvements sociaux et fiscaux).

Carac Profiléo est un contrat d'assurance vie multisupports commercialisé par la Carac depuis 2009. Il permet d'accéder à une offre d'investissement diversifiée allant du support en euros aux supports en unités de compte actions en passant par un support immobilier. Au minimum 25% de l'épargne investie sur ce contrat doit être répartie sur des supports en unités de compte.

Pour soutenir la commercialisation de ce contrat, la Carac lance une importante opération promotionnelle au premier quadrimestre 2020 :

-Du 2 janvier au 15 mai 2020, la Carac offre les frais sur versements pour toute adhésion à Carac Profiléo, ou pour tout versement complémentaire sur un contrat Carac Profiléo en cours.

-Pour toute adhésion à Carac Profiléo par un nouvel adhérent Carac, la Carac verse un abondement sur le contrat nouvellement souscrit d'une valeur de 100 euros.

-Pour tout parrainage d'un nouvel adhérent souscrivant à Carac Profiléo, le nouvel adhérent bénéficie d'un abondement de 100 euros et le parrain d'un chèque cadeau multi-enseignes d'une valeur de 100 euros.

Pour les contrats monosupports en euros, un objectif unique : préserver les intérêts des adhérents dans la durée

Les taux des contrats monosupports en euros sont en légère baisse par rapport à 2018 (moins 0,20 point). La Carac propose pour 2019 un rendement de 1,80% net de frais sur épargne gérée, hors prélèvements sociaux et fiscaux pour les fonds en euros de ses contrats d'assurance vie et de 1,90% pour sa garantie d'assurance vie solidaire Entraid'Épargne Carac.

Une nouvelle association bénéficiaire des dons au titre des contrats solidaires Carac

Acteur de l'épargne solidaire depuis plus de 15 ans, la Carac poursuit son engagement auprès de ses associations partenaires en attribuant un taux de rendement attractif à sa garantie d'épargne solidaire. Avec Entraid'Épargne Carac, l'adhérent consacre 1% de ses versements à l'une des six associations partenaires : APF France Handicap, Arc-En-Ciel, Mécénat Chirurgie Cardiaque, l'Œuvre des Pupilles et Fonds d'entraide des Sapeurs-Pompiers de France, Solidarités Nouvelles face au Chômage et l'Unapei.

En effet, depuis 2019, les adhérents aux contrats solidaires de la Carac peuvent désormais choisir l'Unapei. Principal mouvement associatif français, l'Unapei regroupe 550 associations, animées par des bénévoles, des parents et des amis de personnes handicapées qui, depuis 60 ans, agissent avec et pour les personnes en situation de handicap intellectuel, autistes, polyhandicapées et porteuses de handicap psychique.