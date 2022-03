Talent.com lève 120 M$ pour accélérer la croissance de sa plateforme de recherche d'emploi

(Boursier.com) — Talent .com, spécialiste du marché de l'emploi et du recrutement dans le monde (présent dans 78 pays), annonce aujourd'hui une nouvelle levée de fonds de 108 millions d'euros (120 millions de dollars) en série B pour poursuivre sa croissance, notamment en France. Objectif : venir challenger les sites traditionnels afin de devenir l'acteur incontournable de la mise en relation candidats-recruteurs.

"Nous sommes ravis d'avoir franchi cette étape remarquable dans la vie de notre entreprise", déclare le co-fondateur et co-PDG, Maxime Droux. "Avec ce nouvel investissement, nous nous réjouissons de renforcer notre position en tant que principale plateforme internationale de recherche d'emploi. Afin d'y parvenir, nous nous engageons à recruter les meilleurs talents et augmenter les investissements dans nos produits et notre R&D."

Cet investissement est mené par Inovia Capital avec la participation de l'investisseur existant, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Investissement Québec, Climb Ventures, BDC Capital, Fondaction et HarbourVest Partners s'ajoutent à ce nouveau tour de table. Cela porte l'investissement total à 150 millions de dollars, dont environ 30 millions de dollars en financement de la dette du Groupe de Technologie et Innovation, appartenant à la banque canadienne BMO Groupe financier. Ces nouveaux fonds permettront à Talent.com de développer sa plateforme programmatique centrée sur l'utilisateur en améliorant la pertinence et l'efficacité de l'expérience de recherche d'emploi pour les candidats. Les fonds serviront également à augmenter le nombre de collaborateurs dans le monde, à investir dans le développement de produits, à renforcer la marque et à faire évoluer ses dernières solutions pour les PME.