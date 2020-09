Talence Gestion : primé !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'occasion des Trophées de la Finance Responsable organisés par le magazine Investissement Conseils, Talence Gestion reçoit le 1er prix pour son fonds Talence Epargne Utile dans la catégorie "Actions - Petites et Moyennes Capitalisations".

Les Trophées de la Finance Responsable mettent à l'honneur les sociétés de gestion intégrant dans leur processus de gestion les considérations ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance) en complément des critères financiers traditionnels.

Depuis plusieurs années, de nombreuses solutions de placement porteuses de sens pour les épargnants ont émergé. Face à la diversité des approches et des offres, les Trophées de la Finance Responsable entendent devenir un point de repère pour les investisseurs et leurs conseillers dans le domaine de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

La méthodologie mise en oeuvre par les Trophées de la Finance Responsable repose sur l'évaluation de critères tels que la qualité de la gestion, la transparence ou encore la capacité de générer de la performance dans la durée par un jury constitué de professionnels reconnus dans le domaine de l'ISR. Ainsi, la distinction du fonds labellisé ISR Talence Epargne Utile témoigne de l'expertise de Talence Gestion, de ses gérants et de ses partenaires dans la gestion "responsable" qui intègre des critères extra-financiers dans l'évaluation des sociétés cotées.

Créé en 2016, Talence Epargne Utile investit dans une sélection de petites et moyennes sociétés françaises dites "responsables". Le processus de sélection de valeurs et de construction du portefeuille combine l'expertise reconnue de ses gérants sur cette classe d'actifs en matière d'analyse financière et la notation extra-financière d'EthiFinance réalisée sur plus de 100 critères ESG.

Avec ce prix, Talence Epargne Utile occupe désormais une place de premier plan dans l'univers des fonds ISR.