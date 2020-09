Tailor Capital rejoint le Groupe DLPK

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tailor Capital rejoint le Groupe DLPK. Par cette acquisition majoritaire, le Groupe DLPK conforte ses ambitions dans la gestion d'actifs en se dotant de nouvelles expertises.

"Tailor Capital, société de gestion créée en 2010 et dirigée par deux de ses fondateurs, Christophe Issenhuth et Didier Margetyal, a su imposer son savoir-faire dans la gestion obligataire (récompensée au Lipper Funds Award en 2019) avec plus de 620 millions d'euros sous gestion" commente l'établissement.

"Sa gestion très spécifique sur les marchés internationaux permet à Tailor Capital de proposer, en cette période de taux bas, des supports particulièrement pertinents, tant aux professionnels du patrimoine qu'aux institutionnels".

Désormais, le Groupe DLPK dispose de 3 gammes essentielles et complémentaires :

-La gestion patrimoniale (Haas Epargne Patrimoine, Haas Epargne Réactif, Haas Epargne Global),

-La gestion Actions (Haas Actions Croissance, Haas Actions Entrepreneurs), et

-La gestion obligataire internationale (Tailor Crédit Rendement Cible, Tailor Epargne High Yield 1-2, Tailor Target High Yield, Tailor High Yield Opportunités).

"En intégrant Haas Gestion en 2008, nous souhaitions offrir à nos partenaires des solutions de gestion d'actifs pertinentes et performantes ; au fil des années, nous avons élargi nos compétences, notamment dans la gestion Actions. Aujourd'hui, notre logique est la même : agréger des expertises complémentaires exercées par des équipes et des dirigeants engagés comme Christophe et Didier", se félicite Vincent Dubois, Président du Groupe DLPK.

"Nous sommes très attachés à l'esprit entrepreneurial et aux approches collégiales ; nous partageons ces valeurs avec le Groupe DLPK et ses dirigeants. Nous avons trouvé le partenaire idéal pour maintenir notre cap, celui d'une très grande proximité avec nos investisseurs, tout en nous donnant les moyens de notre croissance", précise Christophe Issenhuth, Président de Tailor Capital.

Pour cette opération, le Groupe DLPK a été conseillé par FIG Partners et Tailor Capital par PwC.