Tailor AM obtient le label ISR pour son fonds 'Tailor Actions Avenir ISR'









(Boursier.com) — Née en fin d'année de la fusion de Haas Gestion et de Tailor Capital, Tailor Asset Management obtient la labelisation pour son fonds Tailor Actions Avenir ISR, anciennement nommé Haas Actions Croissance, dédié aux investisseurs institutionnels et aux professionnels du patrimoine (CGPI, family office, banques privées, tiers gérants...).

Avec plus d'un milliard d'euros d'actifs sous gestion, Tailor Asset Management propose une gestion de conviction aux investisseurs institutionnels comme privés. C'est la raison pour laquelle l'entreprise, s'est engagée depuis plus de deux ans pour l'intégration de critères ESG dans sa stratégie d'investissement et de gestion.

Un engagement aujourd'hui récompensé par la labelisation ISR de son fonds Tailor Actions Avenir ISR. Anciennement Haas Actions Croissance, le fonds a été renommé suite au rapprochement de Haas Gestion et de Tailor Capital sous la marque Tailor AM.

Créé depuis 1993, Tailor Actions Avenir ISR est un fonds actions européennes mégatendances (environnement, démographie, rupture) avec un encours de 50 millions d'euros, dont la stratégie d'investissement vise à la fois les sociétés aux valeurs défensives, offensives et cycliques, en fonction des anticipations marchés. Cette approche inédite a d'ailleurs permis au fonds d'afficher une certaine résilience face à la conjoncture économique fortement impactée par la crise sanitaire (+9,4% en 2020), et de rester compétitif dans la durée et dans différentes conditions de marchés (+31% sur 3 ans, +71,4% sur 5 ans).