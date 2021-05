tadoo lève 38 ME et annonce un partenariat avec noventic

(Boursier.com) — tadoo annonce aujourd'hui un nouvel investissement de 38 millions d'euros (46 millions de dollars), par noventic et des actionnaires déjà existants. tadoo et noventic vont conclure un partenariat stratégique pour développer et distribuer de nouveaux produits à haut rendement énergétique pour le marché proptech du logement collectif.

L'investissement sera également utilisé pour développer les technologies de chaleur durable, des solutions OEM pour les fabricants de chauffage et de refroidissement, et pour l'expansion sur de nouveaux marchés...