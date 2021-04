Tabula Investment Management Limited salue l'introduction du règlement SFDR

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le fournisseur européen d'ETF obligataires Tabula Investment Management Limited salue l'introduction du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) pour les sociétés de gestion d'actifs. Tabula pense que cette nouvelle réglementation de l'UE aidera à lutter contre l'écoblanchiment en standardisant la classification des fonds en fonction de leur profil de transparence et de durabilité.

Une nouvelle étude de Tabula révèle que lorsque les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs évalueront de nouveaux investissements, 77% d'entre eux se concentreront sur leur notation ESG et 63% rechercheront des labels ESG spécifiques tels que le niveau SFDR. Un sur quatre (24%) examinera l'adhésion du gestionnaire de fonds à des organismes tels que les PRI de l'ONU (Principes pour l'investissement responsable) ou Climate Action 100+.

"Avec une multitude d'approches différentes de la part des agences de notation ESG, il existe une grande confusion autour des références de durabilité des fonds ayant un label ESG", déclare Michael John Lytle, CEO de Tabula. "Notre recherche montre à quel point les investisseurs et les détenteurs d'actifs sont concentrés sur les références de durabilité d'un fonds et l'introduction du règlement SFDR apportera beaucoup plus de clarté et de normalisation dans ce domaine."