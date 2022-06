T.O.P. boucle une première levée de fonds

(Boursier.com) — T .O.P., startup lancée en mars 2022 à l'origine d'une solution SaaS utilisant l'I.A & la Data Science pour permettre au manager d'anticiper les fluctuations de ses équipes et de limiter le turnover, boucle une première levée de fonds à hauteur de 1,2 ME. "S'inscrivant dans une vraie tendance visant à fidéliser les salariés, à retenir les talents, la technologie T.O.P. répond à des problématiques RH et managériales actuelles. T.O.P. crée le "manager augmenté"" commente l'établissement.