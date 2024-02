Syscom Prorep réorganise son capital

(Boursier.com) — Syscom Prorep, spécialiste de la promotion, distribution et intégration de solutions électroniques techniques, réorganise son capital dans le cadre d'un tour de table mené par Initiative & Finance et Siparex, présent au capital depuis 2021 et qui réinvestit via son fonds nouvelle génération Siparex Midcap 4.

Fondé et dirigé par Régis du Manoir et Hervé Dunand-Sauthier, le groupe francilien Syscom Prorep est un acteur de référence dans le métier de la distribution à valeur ajoutée de composants et de l'intégration de sous-ensembles électroniques.

Le Groupe intervient sur 3 principaux métiers : la promotion technologique (distribution à valeur ajoutée), en intervenant comme distributeur principal ou unique de grands fabricants, le sourcing, en proposant à ses clients une prestation pour les composants difficiles à approvisionner, et l'intégration/assemblage, avec des réalisations sur mesure. Syscom Prorep, qui emploie près de 90 collaborateurs, sert plus de 1300 clients qui conçoivent des équipements technologiques et s'appuie sur un portefeuille très étoffé de fournisseurs partenaires.

Accompagné par Siparex depuis 2021, le groupe affiche une croissance organique soutenue grâce à un élargissement continu de son portefeuille clients et un renforcement de l'équipe de management. Siparex a également accompagné le groupe dans sa stratégie de croissance externe, avec notamment les acquisitions de La Tecnika Due en avril 2023 et Atemation en novembre 2023, lui permettant d'étoffer son portefeuille d'activité sur le marché de la promotion technologique et de l'intégration de composants électroniques mais également de renforcer ses positions de marché en Italie du Nord. Syscom Prorep ayant réalisé un changement d'échelle ces dernières années en s'inscrivant dans une véritable dimension européenne, son chiffre d'affaires est ainsi passé de 24 ME en 2020 à 60 ME en 2023.

Cette opération permet d'accueillir Initiative & Finance comme nouvel investisseur au capital, aux côtés de Siparex Midcap qui renouvelle sa confiance dans les perspectives de développement du groupe, et du management. Le duo d'actionnaires ambitionne d'accompagner Syscom Prorep dans la réalisation d'une nouvelle feuille de route stratégique, visant un doublement de taille sur une échelle européenne...