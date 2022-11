Symphony renforce sa stratégie sur les marchés avec l'acquisition de la plateforme NLP Amenity Analytics

(Boursier.com) — Symphony , la principale plateforme de communication chiffrée à destination des marchés financiers, a fait l'acquisition d'Amenity Analytics, une technologie d'analyse de données par traitement du langage humain (NLP) qui fournit des informations ciblées aux portfolio managers, aux professionnels de la recherche, aux analystes et aux autres acteurs des marchés financiers. Cette acquisition renforcera la stratégie de Symphony sur les marchés grâce à des cas d'utilisation de données et d'informations commerciales très pertinentes, y compris de puissantes capacités ESG.

Amenity est spécialisée dans l'extraction d'informations par le biais de l'assurance qualité de la recherche, du marquage et des facteurs clés à partir d'une variété de types de contenu, notamment les transcriptions d'appels de résultats, les informations, les réseaux sociaux, les déclarations et la recherche, entre autres sources publiques. Grâce à cette acquisition, Symphony fournira au marché une offre d'analyse et d'information transparente et complète ui aidera les entreprises à se démarquer grâce à des renseignements commerciaux en temps réel, renforçant ainsi leur position dans la distribution de contenu.

Brad Levy, PDG de Symphony, a déclaré : "Nous sommes ravis de fournir une solution NLP très pertinente pour aider les entreprises à relever certains de leurs défis les plus urgents avec une puissante plate-forme de veille économique grâce à l'acquisition d'Amenity Analytics. Notre offre améliorée permettra à la communauté Symphony, en particulier aux entreprises buy-side, de suivre l'activité, le positionnement, les messages, les performances et le sentiment des entreprises, qui peuvent être mesurés par rapport à un groupe de pairs. Nous sommes conscients de l'impact que nos analyses commerciales générées par le traitement automatique des langues (NLP) auront pour faciliter la prise de décisions éclairées sur de multiples fronts."