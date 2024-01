Sygnum lève plus de 40 M$

(Boursier.com) — Le groupe bancaire mondial d'actifs numériques Sygnum a annoncé aujourd'hui avoir levé plus de 40 millions USD contre un objectif initial d'environ 35 millions USD lors de la clôture intermédiaire de son dernier cycle de financement, portant le nom de Cycle de croissance stratégique.

À l'issue de cette clôture intermédiaire, l'évaluation de la société après transaction s'élève à 900 millions USD.

-Le cycle de croissance stratégique fournira au groupe un financement supplémentaire pour se développer sur de nouveaux marchés et élargir sa gamme de produits et services réglementés afin de tirer parti de l'évolution de plus en plus positive du marché dans le secteur des actifs numériques

-La ronde de financement est sursouscrit et, à compter de cette clôture intermédiaire, plus de 40 millions USD ont été levés par rapport à l'objectif initial (environ 35 millions USD) avec Azimut Holding, un groupe mondial de gestion d'actifs, en tant que'investisseur principal

-Cette dernière levée de fonds fait suite aux solides performances financières et opérationnelles de Sygnum et de l'expansion de son empreinte réglementaire, qui a été réalisée pendant "l'hiver crypto".

Sygnum a clôturé l'année 2023 avec un chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 millions USD et a réalisé un flux de trésorerie positif au quatrième trimestre

Le groupe mondial de gestion d'actifs Azimut Holding est l'investisseur principal du cycle de financement et a été rejoint par d'autres investisseurs stratégiques et financiers, nouveaux et existants. Comme pour les rondes de financement précédentes, le Cycle de croissance stratégique a également vu les employés de Sygnum participer en tant qu'investisseurs personnels avec les mêmes conditions. Les employés de Sygnum, ainsi que les co-fondateurs, les membres du conseil d'administration et l'équipe de direction, continuent de détenir la majorité des parts de la société.