Sycomore AM reçoit le label B Corp

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sycomore AM, reçoit le label B Corp, reconnaissance de son engagement de progrès continu... Au-delà d'être un investisseur responsable, Sycomore AM a fait le choix de devenir une entreprise à mission, engageant ainsi une démarche d'entreprise responsable au profit de toutes ses parties prenantes. "Nous souhaitons être exemplaire vis-à-vis des entreprises dans lesquelles nous investissons : cette exemplarité est gage de cohérence et de crédibilité au regard de notre degré d'exigence à leur égard. Evaluer nos pratiques et notre conduite vis-à-vis de chacune de nos propres parties prenantes nous permet de fixer des axes d'amélioration", affirme Christine Kolb, associée fondatrice de Sycomore AM.

Alors que sa mission d'entreprise a été inscrite dans ses statuts, Sycomore AM a décidé de se faire labelliser B Corp, : cette labélisation est une reconnaissance externe de la démarche d'entreprise à mission... L'évaluation associée est l'occasion d'identifier des axes d'avancement concrets au service de la mission de Sycomore AM : nous investissons pour développer une économie plus durable et inclusive et générer des impacts positifs pour l'ensemble de nos parties prenantes.

"Notre mission : humaniser l'investissement"

Sycomore AM est convaincue du rôle clé de la sphère financière dans le développement d'une économie à même de relever les grands défis environnementaux, sociaux et sociétaux.

"Nous sommes très heureux d'intégrer la communauté B Corp, des entreprises qui s'engagent à apporter une contribution positive à la société : 'a force for good'", se réjouit Christine Kolb.