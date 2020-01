Sycomore AM inscrit sa mission dans ses statuts et renforce ses engagements

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sycomore AM inscrit sa mission dans ses statuts et explicite ainsi une raison d'être contribuant au bien commun. Afin d'accélérer la mise en oeuvre de sa mission, Sycomore AM s'engage à obtenir le label ISR d'Etat pour l'intégralité de sa gamme actions long only d'ici fin 2020, et à reverser une partie de ses frais de gestion à des associations qui oeuvrent pour le bien commun.

Le Comité Mission et Développement Durable définit et suit les engagements et objectifs visant la mise en oeuvre concrète de la mission. Afin d'obtenir une vérification par un tiers externe de la sincérité de sa démarche, Sycomore AM a déposé une demande de certification BCorp.

Fruit d'une réflexion de longue date sur ses engagements et leur finalité, Sycomore Asset Management franchit l'étape de l'intentionnalité et inscrit sa mission dans ses statuts.

"Nous investissons pour développer une économie plus durable et inclusive et générer des impacts positifs pour l'ensemble de nos parties prenantes. Notre mission : humaniser l'investissement."

"Devenir une entreprise à mission, dont les principes sont en parfaite adéquation avec notre démarche d'investisseur responsable, s'impose naturellement et correspond à notre engagement de construire une société plus durable et plus inclusive", explique Christine Kolb, associée-fondatrice de Sycomore AM.