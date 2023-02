Swiss Life va recruter 520 nouveaux collaborateurs en 2023 dans le cadre de créations de poste et de remplacements

(Boursier.com) — Swiss Life France recherche des profils variés (métiers de l'assurance, IT, relation client, fonctions support, etc.) en CDI et/ou CDD pour rejoindre les différentes directions au sein du siège, à Levallois-Perret, et sur le site de Roubaix.

Des profils de conseillers commerciaux sont également recrutés sur l'ensemble du territoire national...

100 postes à pouvoir en alternance dont 20 à Roubaix

Cette année encore - dans le cadre de sa "Politique Jeune" qu'elle poursuit - Swiss Life France accueillera 100 alternants, du BTS au Master 2, au sein de ses différentes directions tant sur des fonctions supports que sur des fonctions business.

Un large choix qui traduit la pluralité des postes existants avec la conviction que l'alternance est un enrichissement pour l'organisation et la meilleure réponse à la formation des jeunes au coeur des équipes - dans une dynamique "gagnant-gagnant".

Des conditions favorables

Le secteur de l'assurance souffre d'un déficit d'attractivité et pourtant, il s'agit d'un secteur solide et en pleine transformation... "Chez Swiss Life, nous recrutons des collaborateurs aux profils divers et variés et leur offrons la possibilité de "Suivre leurs rêves... et de trouver leur voie" - base de notre marque employeur" commente l'établissement. "Nous sommes une entreprise dynamique, composée de collaborateurs engagés et dotés d'une forte agilité, avec des métiers et des expertises couvrant plusieurs domaines d'activités ; nous avons, par ailleurs, une croissance rentable et supérieure à celle du marché et ce, depuis plusieurs années : de nombreuses forces sur lesquelles capitaliser pour fidéliser nos collaborateurs et attirer nos futurs talents qui viendront soutenir notre stratégie business".

"Enfin dans le cadre de notre démarche relative à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVTC), visant à améliorer tant le bien-être des collaborateurs que la performance individuelle et collective, nous proposons notamment à nos collaborateurs - quels que soit leur statut (CDI, CDD, alternants et stagiaires) - d'adhérer à notre accord de télétravail dit "responsable" qui offre la possibilité de télétravailler jusqu'à 135 jours par an, représentant 3 jours télétravaillés par semaine - en fonction de leurs missions et de l'activité de leur direction".