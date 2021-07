Swiss Life France : un nouveau siège social pour incarner la transformation de l'entreprise et ses ambitions en termes de RSE

(Boursier.com) — En juillet 2024, l'ensemble des collaborateurs levalloisiens de Swiss Life France emménageront dans un tout nouvel immeuble - situé à Puteaux-La Défense - qui deviendra le siège social du groupe, en France. Swiss Life France va en effet signer un Bail en Etat Futur d'Achèvement (BEFA), dans le cadre d'une promesse de vente signée pour son compte par Swiss Life Asset Managers France, visant l'acquisition de cet immeuble en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA).

Ce nouveau bâtiment - Le Bellini - répond tant par sa construction que son aménagement, aux nouveaux usages et modes de travail. Il est l'une des composantes clés de NEO (Nouveaux Environnements et Organisation du travail), un ambitieux projet de transformation organisationnelle, culturelle et technologique - transformation accélérée dans le contexte de la crise sanitaire - lancé par Swiss Life en 2021, pour à la fois améliorer la performance individuelle et collective et le bien-être de chaque collaborateur.