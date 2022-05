Swiss Life France et Malakoff Humanis nouent un partenariat stratégique sur le marché de la mobilité internationale

(Boursier.com) — Acteurs référents et complémentaires sur le marché de la mobilité internationale, Malakoff Humanis et Swiss Life annoncent la signature d'un partenariat stratégique destiné à accélérer leur développement sur ce marché.

Cette opération se traduit par l'entrée de Malakoff Humanis au capital de Owello, la plateforme de gestion 100% digitale dédiée à la mobilité internationale, lancée en 2020, par Swiss Life. Ce projet intègre également un partenariat technique et commercial qui sera progressivement déployé en 2022...