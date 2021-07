Swiss Life Banque Privée : le département Marchés de Capitaux- IPO en vue

(Boursier.com) — Le département Marchés de Capitaux- IPO de Swiss Life Banque Privée, dirigé par Jean-Michel Cabriot, vient de conduire avec succès les introductions en bourse des sociétés Affluent Medical et TheraVet.

-25 millions d'euros levés sur Euronext Paris lors de l'IPO de la société Affluent Medical, spécialisée dans le développement de prothèses médicales innovantes pour traiter l'incontinence urinaire et la pathologie de la valve mitrale cardiaque. Les fonds levés permettront à cette société de poursuivre le développement et la commercialisation de ses dispositifs médicaux innovants.

-7,1 millions d'euros sur Euronext Growth Paris et Bruxelles lors de l'IPO de la société Theravet, biotechnologie belge spécialisée dans les traitements ostéoarticulaires des animaux de compagnie. Les fonds levés lui permettront de financer le développement clinique de ses deux gammes de produits et leur commercialisation en Europe et aux Etats-Unis.

Par ailleurs, Swiss Life Banque Privée vient également de conseiller la société SpineGuard, medtech cotée sur Euronext Growth Paris, dans son émission de BSAR lui permettant de lever jusqu'à 5,3 ME.