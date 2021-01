Swiss Life Asset Managers : un premier fonds immobilier labellisé ISR !

Swiss Life Asset Managers : un premier fonds immobilier labellisé ISR !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le prolongement de son engagement en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR) appliqué à la gestion d'actifs immobiliers, Swiss Life Asset Managers France vient d'obtenir auprès de l'Afnor le label ISR pour l'un de ses fonds. Il s'agit d'un fonds dédié à MAIF que la société gère, depuis sa transformation en OPPCI en 2009.

Ce fonds n'a pas été choisi par hasard ; ce label vient couronner une démarche engagée il y a plus de 10 ans, en étroite collaboration avec MAIF, visant à améliorer les performances ESG des actifs du portefeuille de l'institution grâce à la notation puis la mise en place d'actions dans une logique pragmatique et ambitieuse.

"Swiss Life Asset Managers a été un membre actif du groupe de travail de l'Aspim qui a donné naissance au label ISR. Ce label correspond pleinement à notre philosophie ESG privilégiant des décisions d'investissement durables et l'amélioration du patrimoine existant. Nous sommes fiers de l'obtention de ce premier label, emblématique, car nous avons toujours travaillé en étroite collaboration avec MAIF sur les thèmes ESG ce qui a grandement enrichi notre approche" se félicite Frédéric Bôl, Président du Directoire de Swiss Life Asset Managers France.

Avec près de 700 millions d'euros et 12 actifs, le fonds géré pour le compte de MAIF est principalement investi sur les secteurs des bureaux et des commerces. Il a connu un développement important ces 10 dernières années avec un travail d'asset management conséquent sur certains actifs. Les enjeux de développement durable ont toujours été au coeur de la réflexion avec pour objectifs la valorisation à long terme du patrimoine, la recherche d'amélioration du confort du locataire, de réduction des risques environnementaux et d'action positive sur la société et l'environnement.

Par ailleurs, les immeubles sont notés chaque année grâce à des grilles adaptées à chaque secteur immobilier, développées par Swiss Life Asset Managers France avec l'appui d'EthiFinance. Une démarche de certification est également entreprise chaque fois que cela est possible afin de valider les actions mises en place et d'offrir à l'utilisateur la garantie du profil vertueux de l'immeuble. 8 actifs sont ainsi certifiés, soit 57% en valeur du portefeuille, et ce chiffre devrait atteindre les 68% fin 2020.

Cette démarche aboutie a permis d'obtenir rapidement le label ISR qui est structurant pour le fonds de MAIF, tout comme pour la gestion d'actifs de Swiss Life Asset Managers France, avec des objectifs ambitieux et la nécessité de mesurer précisément l'évolution des immeubles.

"Nous nous réjouissons de cette nouvelle étape dans la gestion de notre portefeuille immobilier. MAIF a toujours été un acteur attentif à son positionnement social et environnemental et nous avons à coeur d'avoir une action positive au travers de nos investissements. Le label ISR est une évolution naturelle dans la gestion d'actifs immobiliers, que nous soutenons et nous nous devions d'y répondre dès maintenant" affirme Eric Berthoux, Directeur Général Adjoint de MAIF en charge de la Direction Administratif, Finances et Services.

La démarche d'amélioration du portefeuille immobilier de MAIF va se trouver renforcée par l'obtention de ce label. L'intégration du Décret Tertiaire, actuellement en cours de réflexion, sera une prochaine étape.

Ce premier label sera suivi par d'autres, l'objectif pour Swiss Life Asset Managers France étant de l'intégrer progressivement à tous les fonds qui y sont éligibles...