(Boursier.com) — Swiss Life Asset Managers France investit dans le secteur des bureaux à Barcelone pour le compte d'un de ses fonds dédié à la MAIF, la première compagnie d'assurance en France. L'actif est situé à Calle Llacuna 10-20 dans le quartier 22 de Barcelone. La société de services immobiliers JLL a conseillé le vendeur pour cette transaction.

L'immeuble de bureaux situé à Llacuna 10-20 se développe sur une surface locative brute (SLB) de plus de 4.700 m(2). Précédemment utilisé comme un ensemble industriel, l'actif a été entièrement rénové en 2006 et comprend deux bâtiments. Le bâtiment A s'étend sur environ 2 400 m(2) en R+4 et abrite la réception du bien, tandis que le bâtiment B comprend une surface similaire en R+2. L'actif comprend également 62 places de parking souterrain.

Fabrice Lombardo, Head Real Estate de Swiss Life Asset Managers France, a déclaré : "Nous sommes fiers d'avoir réalisé l'acquisition de cet immeuble de bureaux à Barcelone, le premier en Espagne pour notre client. Cet immeuble s'inscrit dans la stratégie de développement durable du fonds, qui vise à améliorer son profil ESG grâce à l'approche 'Best in Progress' que nous adoptons pour tous nos actifs."