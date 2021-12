Swiss Life Asset Managers France : actif à Anvers

(Boursier.com) — Swiss Life Asset Managers France annonce avoir signé l'acquisition en pleine propriété d'un immeuble auprès d'AG Real Estate, filiale immobilière du groupe belge d'assurances AG. L'actif est localisé dans le quartier de Berchem, à Anvers et est entièrement loué à AG, locataire en place depuis sa construction en 2006, au titre d'un bail de 9 ans fermes.

Anvers est le deuxième plus grand marché d'investissement en Belgique, après Bruxelles. Deuxième plus grande ville de Belgique, elle bénéficie d'un aéroport et de deux gares principales - Anvers-Central et Anvers Berchem (à 1,7 km du bâtiment) - très bien desservies et connectées aux principales villes belges. Ces deux micro-zones entourant les gares et le "Singel" (Centre international flamand des Arts situé le long du périphérique sud) constituent le principal marché de bureaux à Anvers.

La localité de Berchem jouit d'une excellente accessibilité en voiture, à bicyclette et en transports en commun.

Le bâtiment dont il est question bénéficie d'une superficie de 9.300 m(2) et est en excellent état d'entretien et de maintenance. Il devrait prochainement obtenir la certification BREEAM In-Use Very Good.

Pour cette opération off market, Swiss Life Asset Managers France a été conseillé par Loyens & Loeff (étude juridique et structuration), l'étude notariale Vroninks, Socotec (étude technique) et Anker 18 pour l'intermédiation.