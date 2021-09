Swiss Life Asset Managers France acquiert Maison Trévise

(Boursier.com) — Swiss Life Asset Managers France annonce avoir conclu l'acquisition d'un nouvel actif immobilier tertiaire en VEFA dans le 9ème arrondissement de Paris, auprès d'Assembly pour le compte de Mark. Swiss Life Asset Managers France était conseillée par CBRE. Le bien acquis pour le compte d'un OPPCI dédié au Groupe MAIF est idéalement situé, au 32 rue de Trévise, au coeur d'un quartier en pleine ébullition ; entre de nombreux lieux culturels, cafés, restaurants et boutiques. Il bénéficie par ailleurs d'une excellente accessibilité, que ce soit en transports en commun ou par l'une des nombreuses pistes cyclables à proximité.

L'ensemble de plus de 4.300m(2) profite d'un écrin de verdure d'environ 800m(2) et sera entièrement restructuré par l'agence CALQ et le cabinet Bortolussi. Il se composera de 3 bâtiments dont un hôtel particulier classé à l'inventaire des monuments historique depuis 1976.

Afin de répondre aux attentes des utilisateurs, Maison Trévise privilégiera les espaces ouverts, formels ou informels, des plateaux de bureaux flexibles, baignés de lumière naturelle, offrant une large palette d'aménagements : showroom, cafétéria, loft, atelier. L'ensemble sera certifié et labellisé HQE, BREEAM, WiredScore et BiodiverCity.

La livraison des travaux est attendue au deuxième trimestre 2023.