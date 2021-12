Swiss Life AM signe un "sale and leaseback" avec Axel Hotels

(Boursier.com) — Convaincus des solides atouts du secteur de l'hôtellerie et de sa capacité à repartir post Covid-19, Swiss Life Asset Managers et Axel Hotels ont initié des discussions en pleine crise sanitaire pour aboutir en octobre 2021, à l'acquisition par le fonds Swiss Life REF (LUX) S.A. SICAV-SIF European Hotel de l'Axel Hôtel de Barcelone.

Cet hôtel 4 étoiles, est un actif rare au coeur de Barcelone dans un quartier où la demande touristique est forte. L'établissement, de 101 chambres, cible une clientèle loisir. Ce bâtiment emblématique, construit au XIXe siècle, dispose d'un toit-terrasse avec skybar et piscine, ainsi que d'un restaurant.

Johanna Capoani, Directeur adjoint - gestion de portefeuilles hôtellerie pour Swiss Life Asset Managers France a déclaré : "Le tourisme de loisirs devrait bénéficier d'une reprise rapide par rapport à l'hôtellerie dédiée au tourisme d'affaires pour laquelle le rebond sera plus long. Avec cette acquisition, nous voulons profiter de ce regain que nous constatons depuis cet été dans les grandes métropoles européennes."