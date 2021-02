Swiss Life AM poursuit le développement de son fonds "Santé" en Europe

Swiss Life AM poursuit le développement de son fonds "Santé" en Europe









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Swiss Life Asset Managers France fait l'acquisition de plusieurs actifs en France, en Espagne et en Italie pour le compte de son fonds pan-européen SL REF (LUX) European Healthcare SCS, SICAV-SIF spécialisé dans le secteur de la santé. Ce fonds luxembourgeois est géré par Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Swiss Life Asset Managers France agissant comme conseiller.

"Ces acquisitions permettent au fonds SL REF (LUX) European Healthcare SCS, SICAV-SIF de diversifier sa stratégie en combinant des régions au nord et au sud de l'Europe, sur des actifs de qualité très recherchés", déclare Valérie Maréchal, Directrice du Pôle Resi&Care.

L'actif espagnol est situé à Aranjuez, à proximité de Madrid. L'immeuble est un ancien palais royal reconverti en séminaire catholique, puis en Ehpad. Des travaux de rénovation sont en cours de réalisation. Il totalise 12.000m(2) et héberge 251 résidents. Il est exploité par DomusVi pour une durée résiduelle de 16 ans.

L'actif en France est situé dans le centre-ville de Trélazé, une commune limitrophe d'Angers et comprend 108 appartements. Exploitée par Heurus, la résidence bénéficie de la présence d'infirmiers et d'aides-soignants ce qui reste rare dans le modèle des opérateurs français. Cette organisation offre aux personnes âgées une offre de services élargie.

Le fonds a également signé une promesse pour la réalisation d'un actif en Italie à Milan. Il s'agit d'une résidence services seniors en cours de construction qui comptera 128 logements. Exploitée par Domitys, elle sera livrée en 2023.

Créé en 2018, le fonds SL REF (LUX) European Healthcare SCS, SICAV-SIF de Swiss Life Asset Managers a pour objectif d'apporter une réponse aux enjeux structurels du secteur de la santé, tout en offrant des perspectives de rendements attractives aux investisseurs. Avec un accès sur-mesure au marché de la santé en Europe et une diversification importante par zone géographique, par exploitant et par sous-secteur, le fonds se concentre sur des actifs de haute qualité avec un focus sur les Ehpad et les résidences senior.

La stratégie du fonds propose une vision globale tout en gardant une approche locale : le choix de l'exploitant, la gestion dans les établissements, et la rencontre régulière avec les directeurs d'établissement sont primordiaux. "Nous mettons en place une approche partenariale avec les exploitants afin de créer un environnement de confiance pour les accompagner dans leur développement. Cette conviction de gestion répond aux évolutions démographiques et aux problématiques résidentielles des personnes âgées et en situation de dépendance. Chez Swiss Life Asset Managers nous cherchons des solutions pour que nos séniors puissent être libre de leurs choix de vie et préserver leur indépendance", explique Valérie Maréchal.

Le portefeuille de ce fonds européen est constitué de 27 biens à ce jour : 9 résidences sénior en France, 16 Ehpad en Allemagne, 1 résidence sénior sous promesse en Italie et 1 Ehpad en Espagne. D'autres acquisitions sont prévues prochainement.