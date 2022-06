Swiss Life AM ouvre sa plateforme d'investissement aux clients tiers

(Boursier.com) — Le fonds "Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - ESG Infrastructure Debt", géré jusqu'à présent exclusivement pour le compte des compagnies d'assurance du groupe Swiss Life, est maintenant ouvert aux investisseurs institutionnels.

Le portefeuille existant est investi en dette infrastructure senior libellée en euros, émise par des entités domiciliées dans des pays de l'OCDE, ayant une notation cible investment grade. Etablie sur un horizon de long terme, la stratégie d'investissement repose sur une approche dite buy & hold, ? détention des actifs jusqu'au remboursement complet ? ciblant des projets d'infrastructures "brownfield" et "greenfield".

L'intérêt pour les investisseurs est renforcé par le fait que le fonds est opérationnel et déjà investi.

Une vingtaine de transactions a été réalisée dans dix secteurs d'activité, dont les télécoms, les transports, le logement social, le stockage industriel ou les énergies renouvelables, et dans neuf pays européens, illustrant l'accent mis sur la diversification des actifs.

"Fidèle à notre philosophie d'investissement partenariale et durable, nous avons souhaité ouvrir cette expertise aux investisseurs. Il existe un alignement d'intérêts naturel entre nos clients, notamment les assureurs vie et fonds de pension, et le groupe Swiss Life, qui investit dans cette classe d'actifs à long terme", analyse Daniel Berner, Head Securities chez Swiss Life Asset Managers.

"La dette infrastructure est une classe d'actifs réels intéressante, en raison non seulement des perspectives de rendements solides et réguliers, mais aussi d'un traitement favorable dans le cadre de Solvabilité II. En effet, la dette infrastructure "qualifiée" permet d'économiser plus d'un tiers de la consommation en SCR (Solvency Capital Requirement ou capital de solvabilité requis) par rapport à une obligation traditionnelle non notée. Cette classe d'actifs est adaptée aux besoins des institutions qui ont des engagements à moyen et long terme" ajoute Denis Lehman, Chief Investment Officer de Swiss Life Asset Managers France.