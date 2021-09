Swiss Life AM : nouvelles initiatives

(Boursier.com) — Dans un contexte sanitaire toujours compliqué, Swiss Life Asset Managers réaffirme ses convictions sur l'hôtellerie européenne et annonce qu'elle devrait procéder à l'acquisition de 3 nouveaux actifs d'ici fin 2021 pour porter l'encours du fonds Swiss Life REF (LUX) S.A. SICAV-SIF European Hotel à près de 350 millions d'euros.

Le premier actif a été acquis début juillet, il est idéalement situé à Paris, dans le 17ème arrondissement, à proximité du nouveau Palais de Justice et des grands sites touristiques de l'Ouest parisien. Le prolongement de la ligne 14, inaugurée en janvier dernier, permet de rallier l'hôtel à la Gare Saint-Lazare et à la Gare de Lyon.

Cet hôtel 3 étoiles est un actif rare dans la capitale française, qui ciblera à la fois une clientèle affaires et loisirs. Il s'agira en outre du premier hôtel B&B de Paris intra-muros, qui dispose d'un potentiel de création de valeur très intéressant.

Johanna Capoani, Directeur adjoint - gestion de portefeuilles hôtellerie pour Swiss Life Asset Managers France a déclaré : "Nous conservons nos convictions fortes sur l'hôtellerie dans une situation inédite qui va accélérer certaines tendances sans remettre en question les fondamentaux du secteur. Nous sommes particulièrement ravis

de cette acquisition qui permet à notre fonds européen de se positionner sur Paris, métropole incontournable, avec un actif très bien situé qui bénéficie d'un potentiel important. Nous nous félicitons également de cette première collaboration avec B&B, enseigne à forte valeur ajoutée."

Le fonds Swiss Life REF (LUX) S.A. SICAV-SIF European Hotel poursuit ainsi son programme d'investissement. En mai dernier c'est l'hôtel EXE Saldanha, situé dans le centre de Lisbonne qui avait rejoint le portefeuille. Deux autres actifs sont actuellement en cours d'analyse, dont un déjà sous promesse à Barcelone, avec des acquisitions prévues d'ici fin 2021 ce qui permettra au fonds de continuer à se diversifier tant géographiquement que par exploitant avec l'entrée de deux nouvelles métropoles européennes et de deux enseignes de premier plan.

Fin 2021 le fonds devrait ainsi compter 7 actifs, situés en France, Allemagne, Espagne, Portugal et Pays-Bas.